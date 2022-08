Um beim Blick in den Spiegel nicht noch schlechtere Laune zu bekommen, binden wir uns diese Saison Haarbänder um den Schädel. Die schützen nicht nur den Pony vor Schweiss, sie retten auch die Visage vor dem Verlaufen. Eine Art Schweissband, das uns auch in den grössten Stresssituationen einen kühlen Kopf bewahren lässt. Eine Neuerfindung ist das dehnbare Stoffband nicht. Das Accessoire existiert seit Jahrzehnten. In den 1960ern erlebte es mit Brigitte Bardot seinen Höhepunkt.