12 Momente, in denen Taylor ihren Songtitel trug

Von Country über Pop zu Alternative

Noch was ist neu. Erinnert ihr euch an die korkenzieher-gelockte Taylor, die mit Cowboy Boots und Gitarre auf der Bühne stand und die Country-Welt zum Schmelzen brachte? Ja, genau die, die später mit weltherrschafts-würdigem Girl Squad zur Pop-Sensation mutierte und über die Jahre in beiden Genres insgesamt 10 Grammys einsackte. Nun liebe Swifties, haltet euch fest, denn das war alles nur der Anfang. Album Nr. 8 wurde offiziell als «alternative» eingestuft. Taylor als neue Indie-Queen?! 2020 ist alles möglich …