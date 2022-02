Aus CO2 wird Ethanol

«Das Leben auf der Erde, so wie wir es gerade leben, stösst zu viel Kohlendioxid, CO2, in die Atmosphäre aus. Zu den grössten Emittenten gehören die Kohle-, Stahl- und Zementindustrie. Was wäre, wenn das CO2 gar nicht erst in die Luft gelangen, sondern direkt abgefangen und genutzt werden würde? Diese Frage stellen sich auch einige Start-ups. Einem ist es jüngst gelungen, das klimaschädliche Gas direkt aus dem Industrieschornstein in einen Bioreaktor abzuleiten. In diesem Bioreaktor wird das CO2 dann durch Fermentation mit Bakterien in Lanzanol umgewandelt. Lanzanol ist ein Ethanol, ein einwertiger Alkohol mit der Summenformel C2H6O. Ein unglaublich vielseitiger Rohstoff, anzufinden in Wein und Bier, als Lösungsmittel in Parfüms oder Biokraftstoff und auch als Grundlage für Verpackungen.