Wer trotz allem nicht auf den Trendschuh verzichten mag, sollte beim Kauf zu einem Modell greifen, das eher steif ist und sich nur am Vorfuss biegen lässt. Also dort, wo die Zehen in den Fuss übergehen. Zudem sind eine dämpfende Sohle und Naturmaterialien wie Leder oder Kork zu bevorzugen. Last, but not least: Die Flip Flops sollten die richtige Grösse haben, damit wir beim Gehen weniger schnell verrutschen und seltener mit dem Boden in Berührung kommen.