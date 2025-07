Welche 5 Trends Männer hassen, wir aber trotzdem lieben

Zu weit, zu kurz, zu gewöhnungsbedürftig: So klingt die Beschreibung vieler Männer für unsere geliebten Culottes. Sorry, liebe Männer, aber die geben wir so schnell nicht her. Dazu ist der Hybrid aus Hose und Midirock einfach zu praktisch – und viel zu schön.

4. Socken in Sandaletten