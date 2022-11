Was ist Ihr Geheimnis, um schön zu altern?

Zu lieben, wo ich stehe im Leben. Nicht von mir zu erwarten, etwas zu sein, was ich nicht bin. Ich will eine normal aussehende Grossmuttersein. Meine Grossmutter war deshalb auch so schön in meinen Augen. Mein Ziel ist es, irgendwann genauso anmutig und stark zu sein wie sie. Ich möchte einfach zufrieden sein. Egal, in welchem Lebensabschnitt ich mich gerade befinde.