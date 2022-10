So sah man erst Model Bella Hadid in ihrem weissen Panty durch die New Yorker Strassen ziehen und kurz darauf Beauty-Mogul Kylie Jenner in Schlüppi an der Loewe Fashion Show in Paris. Und auch auf dem Laufsteg konnte man während der letzten Modewochen vermehrt Unten-Ohne-Looks bestaunen.