Warum wir mit unseren Hosen den Boden putzen

Was bequem ist, ist angesagt. An dieser goldenen Styling-Regel gibts momentan nichts zu rütteln. Basta. Kein Wunder, dass im Zuge dieser Trendwelle – derzeit tragen wir Hosen entweder auf Halbmast, zwei Nummern grösser oder den Bund umgeschlagen – überlange Beinkleider früher oder später zu einem Must werden. Denn was eine Etage tiefer (sprich: auf Hüfthöhe) rutscht, muss irgendwie und irgendwo kompensiert werden. In diesem Fall wird das Hosenbein unweigerlich länger und endet auf dem Boden. Ein neuer Trend-Look ist geboren.