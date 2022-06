Plateau-Sandalen sind das Must-have des Sommers

Trägt man das erste Mal im Jahr die Sommergarderobe, hat das etwas Erfrischendes. Man fühlt sich leicht und lebendig. Besonders befreiend ist dabei der Tausch von festem Schuhwerk gegen offene Sandalen. Auch wenn die letzte Pediküre an den ersten heissen Tagen oft viel zu lange her ist, so fühlt sich kaum etwas schöner an als die blassen Zehen endlich wieder in Richtung Sonne zu strecken. Dabei gilt: je näher desto besser. Schliesslich dienen die ersten Strahlen als Bräunungs-Basis. Ein paar wichtige Zentimeter weiter ran an den Feuerball kommen wir mit den Trendschuhen der Saison. Denn egal ob bei Slides, Flip Flops oder Riemchensandalen, wer hip sein möchte, hebt auch in dieser Saison wieder mit einer Plateausohle ab.