An Blumen und Streifen gibt es nichts auszusetzen. Aber so richtig royal ist nur ein Muster: die Polka-Dots. Von denen war schon Lady Diana Fan. Und auch Kate Middleton wird immer wieder in Punkten gesichtet. Sichere Sache also. Und wie Lektion 1 (Leder) kann auch Lektion 4 auf das ganze Outfit, oder nur auf einzelne Stücke der Garderobe angewendet werden. Kreis geschlossen.