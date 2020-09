Lederjacken-Saison: 3 Favourites in echt & fake

Klar, wenn man ohne gross darüber nachzudenken in T-Shirt und Sandalen aus dem Haus hopsen kann, ist das ein unbeschreiblich gutes Gefühl. Trotzdem hat es wirklich nicht nur Schattenseiten, wenn es draussen, nun … wieder schattiger wird. Wir können layern bis der Arzt kommt, unser geliebter Zwiebellook lässt grüssen. Und was toppt den im Herbst für gewöhnlich? Richtig, unsere gute, alte Lederjacke, die jetzt endlich aus ihrem Sabbatical wieder in den Dienst treten darf. Egal, was wir tragen, in keiner Saison ist es leichter, im Handumdrehen cool auszusehen.