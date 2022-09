Aber auch Chiffon und Tüll machen aus jedem Look einen Hingucker. Carrie Bradshaws ikonischer Tüllrock aus dem «Sex and the City»-Vorspann sorgte bereits in den 1990er-Jahren für ein Comeback des Tutus als Modetrend. Aber auch als Kleid oder Bluse sorgt Tüll für ein wenig Extravaganz. In Kombination mit legeren Alltags-Teilen wie Jeans, Boots, Sneakern oder Pullis wird jedes Tüllteil alltagstauglich.