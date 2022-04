Wenn in Monaco die Formel 1 zu Gast ist, ist die Hölle los. Da wird es laut, da liegt der Geruch von Benzin in der Luft, die Spannung siedet und es knallen die Champagner-Korken. Am 28. Mai 2006 steigt eine Blondine hier aus einer Limousine. Das Auto so schwarz wie die Nacht, ebenso dunkel das bodenlange Kleid. An ihren Ohren glitzern Diamanten, die Handtasche funkelt mit den grünen Augen um die Wette. Was für ein Auftritt! So zurückhaltend und doch so überwältigend! Die damals 28-jährige Südafrikanerin Charlène Wittstock zeigt sich hier zum ersten Mal mit ihrem Zukünftigen in dessen Heimat: Albert II., damals Europas begehrtester Junggeselle, führt sie vier Jahre später zum Traualtar und macht Charlène zur schillerndsten Fürstin nach seiner Mutter, der legendären Hollywood-Legende Grace Kelly alias Gracia Patricia, die 1982 bei einem Autounfall starb.