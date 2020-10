Charlotte ist eine modische Mini-Kate-Middleton

Ah ja, Partnerlook … macht man das noch?

Liebespärchen im Partnerlook sehen wir morgens zusammen beim gemeinsamen Kaffe (machen wir immer so) besprechen: Es soll Regen geben? Ziehen wir doch unsere gemeinsamen Windjacken aus den gemeinsamen Bodensee-Ferien drüber. Wir. Der Partnerlook gilt in einer Gesellschaft, die ganz auf das Individuum ausgelegt ist, als hoffnungslos überkommen. Mehr noch: Man hat sich selbst aufgegeben. Was aber immer süss ist: Wenn Kinder ihren Eltern nacheifern. Und das gleiche Kleid wie Mamas einfach in ganz, ganz klein? Noch süsser.