Darum sind Cropped Blusen der weiblichste Trend des Sommers

Durch den Schnitt wird durch eine angesagte Cropped Bluse automatisch die Körpermitte betont. Die ultra-kurzen Blusen setzen die Taille in Szene und zaubern dadurch einen sehr femininen Look. Zur Cropped Blouse sollte unbedingt eine Hose im High-Waist-Schnitt kombiniert werden, um das Outfit harmonisch abzurunden. Die perfekte Alternative zur Hose ist zum Beispiel ein hoch taillierter Rock in Midi- oder Maxi-Länge. Durch die Kombination aus Cropped Blouse und High-Waist-Hose oder Rock wird der untere Bauch kaschiert und der Bereich unter der Brust in Szene gesetzt.