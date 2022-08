Der College Style feiert sein modisches Comeback

Die Preppy-Look-Essentials

Damit uns der Preppy Look gelingt, müssen wir auf einige Essentials zurückgreifen. Das sind die Must-haves, damit der College-Chic à la «Gossip Girl» auch stilgetreu wirkt: Für den Style sollten wir unbedingt in einen Strick-Pullunder investieren – entweder in gedeckten Farben oder auch gerne mit Karo-Muster. Ein Faltenrock – in Mini-, Midi- oder Maxi-Länge – ist ebenfalls fester Bestandteil des angesagten Y2K-Looks. An den Füssen machen sich klassische Loafer besonders gut, am besten in Kombination mit Kniestrümpfen.