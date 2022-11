Layering hält den Oberkörper warm

Um den Oberkörper warm zu halten, sollte das Layering-Konzept beherzigt werden. Folgende Kombination könnte es werden: als Basis ein Basic-Top als Unterhemd, darüber einen klassischen Rollkragenpullover in Schwarz, Grau oder hellen Cremetönen. Die nächste Schicht bildet ein kuscheliger Strick-Cardigan oder -Pullover - gerne oversized geschnitten. Wer sich nach dem Markt-Besuch entscheidet, in ein Lokal einzukehren, kann das Outfit durch die verschiedenen Schichten an die Raumtemparatur anpassen.