Der Sommer steht im Zeichen des Tennis-Chic

Rüttelt das müde Sporty Spice in euch mal langsam wach. Eure innere Martina Hingis. Denn wer in der kommenden Saison modisch ganz vorne mitspielen will, der sollte zumindest so aussehen, als sei nicht das gezückte Smartphone, sondern der geschwungene Tennisschläger die natürliche Verlängerung des Arms. Ihr versteht bisher nur Bahnhof? Ein Glück gibt es die Sozialen Medien, auf denen sich der Trend, von dem wir hier so kryptisch sprechen, schon verbreitet wie ein umgekippter Korb Tennisbälle. Da kassieren nämlich weisse Pullunder Likes, werden gefährlich kurze Röckchen gepostet und die Athleisure Wear aufs nächste Level gehoben.