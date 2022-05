Wenn man den Begriff googelt, erhält man 4,5 Milliarden Ergebnisse. Die Französin ist eleganter und lässiger, sie bleibt selbst in langen Beziehungen ungebunden und frei, sie ist dünner und trotzdem weiblicher, und wenn man ihr all das sagt, dann streicht sie nur ihr ungekämmtes Haar nach hinten, zieht an ihrer Zigarette und sagt gelangweilt «Ah bon?». Was aber, wenn dieses French Girl erwachsen wird? Was passiert dann mit ihrem Stil?