Der Supermond macht Madonna scharf auf die Schweiz

«Super-Moon had me feeling some type of way last night..........🌚!», so die Caption eines Instagram-Posts von Madonna. Die Queen of Pop sitzt dabei in einem schnellen Auto, leckt sich hungrig die Lippen, die Augen scheinen die Kamera förmlich zu verschlingen. Ja, der Supermond lässt sie etwas fühlen: eine besonders hohe Flut und eine besonders niedrige Ebbe? Spürt sie, wie sich die Erdkruste aufgrund des astronomischen Phänomens durch die Gezeitenkräfte verformt? Wie der Mond an der einen Seite des Weltballs zerrt, die Sonne an der anderen? Bei Madonna sass alles. Die Brille, das sexy Jean-Paul-Gaultier-Top und der rasant geschnittene Leder-Jumpsuit der Schweizer Designerin Ezgi Cinar. «Ehrlich gesagt konnte ich gestern nicht schlafen und war per Zufall auf Instagram – und dann kam um drei Uhr nachts die Notification: 'Madonna tagged you in a post'», so die Zürcherin. Ja, der Supermond bringt Gefühle in Wallung.