Der Winter steht im Zeichen des … Holzfällers

Sie rascheln durchs Laub, ihre Axt geschultert und ziehen in den Wald um imposante Bäume in handliche Holzscheite zu zerlegen. Ja, das Wesen und Handeln eines Holzfällers ist recht klar definiert. Dachten wir. Im Herbst 2020 gilt es dieses Bild allerdings ein wenig zurechtzurücken. So ersetzen wir in besagter Szenerie die Axt durch ein Smartphone und das fleissige Hacken durch unermüdliches Drücken des Auslösers.