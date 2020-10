Elegant, klassisch aber nie langweilig und immer mit einem gewissen Twist – so lässt sich der Stil von Königin Letizia von Spanien am besten beschreiben. Dabei spielen klassische Anzüge (natürlich auch berufsbedingt) eine grosse Rolle, die sie aber mit High Heels oder coolen Accessoires aufpeppt. Auch Trenchcoats und Tweedjacken gehören zu den Lieblingen der ehemaligen Journalistin. Aber die spanische Königin kann auch anders und greift gerne mal zu wilden Animalprints, Lederhosen oder wagt einen monochromen Look ganz in Rot – muy fuego!