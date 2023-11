In den meisten Jobs ist der Dresscode, wie wir ihn kennen, zwar längst abgeschafft, in Jogginghose und T-Shirt kommen wir darum aber noch lange nicht ins Büro. Schliesslich machen Kleider Leute. Wer sich in einen feinen Zwirn hüllt, strahlt in der Regel auch eher Seriosität aus. Bestes Beispiel dafür ist die Anwältin Amal Clooney. In ihrer edlen Workwear sieht die 44-Jährige aus, als könne sie wirklich jeden Fall gewinnen.