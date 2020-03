Begegnet man der Trägerin von rechts, so ist und bleibt die Sache düster – dann handelt es sich um einen schlicht schwarzen Stiefel. Pirscht man sich von links an, strahlt der Schuh in strahlendem Weiss, süssem Karamell oder leuchtendem Gelb. Ein Licht am Ende des Fiebertunnels. Konfrontiert man den modischen Mensch von vorne, dann rotiert hoch überm Kopf wieder das Fragezeichen: «Ja, was nun?»