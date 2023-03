Immer noch nicht spiessig: Der Preppy-Style begleitet uns in den Frühling hinein. Ganz vorne mit dabei ist der Pullunder. Jedoch in etwas längerer Form als gewohnt. Das Pullunderkleid ist einer der angesagtesten Trends in dieser Frühjahrs- und Sommersaison. Wir zeigen drei verschiedene Styling-Varianten, die das Pullunderkleid absolut alltagstauglich machen.