«Grässlich und peinlich für eine Frau in ihrem Alter»

Wir unterstützen den Look und die Frau darin. Auch wenn das Outfit nicht ganz unserem Geschmack entspricht – gemäss diesem ist da nämlich etwas zu viel los. Ein etwas zu wilder Muster- und Materialmix. Eine Komponente (Ledereinsätze oder Spitzenoptik) hätte man weglassen können und nicht unbedingt verloren. Aber wie gesagt, wem es gefällt: Go for it und go hier lang zum Nachshoppen der Strumpfhose: