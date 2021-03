Aber was trägt die Karrierfrau von heute denn nun?

Wir erinnern uns kurz an einen der ersten Blazer, den Frau trug. Den sah man an Melanie Griffith in den Achtzigern im Film «Working Girl». In dem machte sie Karriere an der Wall Street. Zwischen vornehmlich männlichen Blazergträgern passte sie sich an, machte sich diese maskuline Rüstung zu eigen, erkämpfte sie sich den Respekt. So powergedressed.