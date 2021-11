Herzogin Kate geht mit Steppgilet fremd

Schnellt da allerdings ein Trendpiece aus Skandinavien um die Ecke, das per Zufall auch noch ganz hervorragend zum eigenen typischen Landadel-Stil passt, kann es passieren, dass auch eine Duchess mal schwach wird. Das Objekt der royalen Begierde: Eine olivgrüne Steppweste des dänischen Kultlabels Ganni. Die reiht sich bei ihrem Besuch des Alexandra Park Sports Hub in Glasgow so dezent in den königlichen Freizeitlook ein, dass man ihr das Fremdshoppen gerade noch verzeiht.