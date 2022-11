Uggs sind zurück – und in dieser Variante vorteilhaft

Hoch hinaus

Im Gegensatz zu den anderen Modellen hat dieses einen entscheidenden Trumpf: Die Stiefel sind vorteilhaft. Der Absatz sorgt nämlich dafür, dass unsere Beine optisch verlängert werden. In Kombination mit der vorteilhaften knöchelfreien Low-Rise-Passform wirken unsere Stelzen ellenlang. Somit haben Ugg-Kritiker*innen ein Argument weniger, das gegen die gefütterten Schlappen spricht. Viele bemängeln nämlich, dass sie einen unschönen Plattfuss machen und stauchen. Kein Wunder, dass sie Bella an milden Herbsttagen sogar zu Hotpants trägt. Alltagstauglich und den Temperaturen entsprechend, kombiniert sie die Influencerin Muriëlle mit weiten Hosen und einer auf die Lammfellschuhe farblich abgestimmten Oversized-Weste. Ganz zu schweigen von Elsas oben gezeigtem Jersey-Kleid-Styling. Nicht weniger lässig ist das Outfit von Bloggerin Chloé Allain: Sie paart ihre Jeans mit einem Wollblazer. Ein Look, den wir demnächst bestimmt auch ausführen werden. Was soll man sagen: Haters gonna hate, lovers gonna love.