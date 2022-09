4 Arten einen Blazer im Herbst zu tragen

Kurz, lang, oversized oder tailliert – der Blazer ist ein vielseitiges Kleidungsstück. Und wohl auch deswegen bei vielen so beliebt. Seit Jahren ist er nicht aus unserer Garderobe wegzudenken. Schliesslich ugpradet kein anderes Piece den Look so schnell wie der Blazer. Egal ob über die Leggings oder die Jeans geworfen, dank des Jacketts wirkt man auf einmal angezogen.