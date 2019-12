Im Rennen um den wichtigsten Preis seiner Karriere

Der eine galoppiert rasant auf die 40 zu, hat eine Frau, vier Kinder, schreibt seit 20 Jahren Sportgeschichte und mags modisch gerne klassisch bis elegant. Der andere ist vor nicht allzu langer Zeit in seine Zwanziger gestolpert, datet angeblich eine zierliche Halb-Französin, streicht sich in einer Tour gefährlich bezaubernd die dunklen Locken aus dem Gesicht, mag bunte Anzüge, Prints, Glitzer und raffinierte Schnitte und hält wahrscheinlich früher oder später einen Oscar in den filigranen Händen. Die Rede ist von Roger Federer und Timothée Chalamet. Was zum Teufel die beiden nun miteinander zu tun haben?