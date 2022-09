Wo eine Ära endet, beginnt aber ja bekanntlich etwas Neues. Vielleicht eine neue Karriere als Fashion Icon? Schliesslich ist unser Roger in der internationalen Modeszene kein Unbekannter. So jettet er regelmässig an die Fashion Weeks, hängt dort mit Vogue-Chefin Anna Wintour in der Front Row ab und entwirft für grossen Labels Kollaborationen. 2019 kürte ihn das Magazin GQ sogar zum «Most Stylish Man of the Decade». Und die hatten natürlich absolut Recht, wie unsere Galerie mit den schönsten Looks von Roger beweist. Er ist eben King in so ziemlich allem. Genug Zeit, seinen guten Modegeschmack (noch) mehr auszuleben, hätte er ja jetzt.