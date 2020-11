Oops! … She Did It Again

Kate begeht den gleichen Fashion-Fauxpas zweimal

Und wir hatten sie noch informiert … Kate Middleton trug in ihrem letzten IGTV eine Bluse von Gucci. Wieder. Falschrum. Wieder. Drücken wir also auch das zweite Auge zu. Beim nächsten Mal dann aber richtig anziehen, Kate. Ok?