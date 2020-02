Kate Middleton ist neu verliebt – zum dritten Mal

Eine Liebe, die schon lange währt

Als wir Kate erst kürzlich in ihrem neuen Military-Mantel spotteten, waren wir so hin und weg, das wir ein kleines Detail glatt übersehen haben. Sie hatte nämlich eine neue Liebe dabei. In Form ihrer Handtasche. Die scheint zwar frisch in der Middleton’schen Sammlung zu sein – doch sie hat gleich mehrere Doppelgänger im Regal neben sich stehen. Das «Wicca»-Modell von Lieblingsdesigner Alexander McQueen besitzt Kate nämlich gleich drei Mal. In weiss, schwarz und als süsse Korb-Version haben wir die Tasche schon gemeinsam mit der Herzogin gesehen. Und jetzt Achtung: Das erste Foto entstand bereits 2013! Damit ist sie seit sieben Jahren einem Modell treu, das man mittlerweile nicht einmal mehr kaufen kann (auch wenn wir uns sicher sind, wenn Kate eine neue Wicca will, dann bekommt sie auch eine). Sehr loyal, Frau Middelton.