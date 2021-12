Kate weiss, was Christmas-Sweater chic aussehen lässt

Ein Cardigan, so rot wie Blut, äh Glühwein

In «Schneewittchen» wünscht sich die Königin eine Tochter, mit Haut so weiss wie Schnee, Wangen so rot wie Blut und Haaren so schwarz wie Ebenholz. So märchenhaft sieht Kate auch aus. Zumindest fast. Ihr Strickjäckchen jedenfalls glüht purpurrot durch die Weihnachtszeit. Statt peinlichen Sprüchen und besoffenen Elchen trägt die Herzogin bloss eine Knopfleiste auf ihrer Brust spazieren. Danke!