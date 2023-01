Völlig von den Socken

Nie mehr kalte Füsse: Wollsocken sind jetzt Trend

In der Regel sind Modetrends hübsch anzuschauen. Aber praktisch? Na ja. (Wir erinnern an dieser Stelle gerne an die Micro Bag, in der gerade mal ein Kaugummi Platz fand). Doch diese Saison ist alles anders. Frostbeulen aufgepasst! Hier kommt ein Trend, der wirklich nützlich ist.