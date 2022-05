Es könnte einem fast so vorkommen, als hätte sich die Modewelt abgesprochen. Nicht nur dank des Auftrittes der Königin von Spanien ergattern Polka Dots momentan besondere Aufmerksamkeit, sondern auch die Designer*innen von Modelabels wie Balenciaga, Louis Vuitton und Chanel haben (wieder) Gefallen am Pünktchenmuster gefunden. Wie ein roter Faden zieht sich der Print durch deren Sommer-Kollektionen für 2022. Wer denkt, hier endet der Siegeszug der Polka Dots, irrt. Ende des vergangenen Jahres tauchten die Polka Dots plötzlich auffallend oft auf unserer Bildfläche auf. Sowohl im Drama «House of Gucci» als auch bei «And just like that…», dem «Sex and the City» Reboot, glänzten die Hauptdarstellerinnen im Polka-Dot-Muster. Die eleganten Punkte kommen an.