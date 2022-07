Der Schuh zur Socke

Die bunt und weiss besockten Füsse dürfen dabei in den verschiedensten Schuh-Modellen stecken. In sommerlichen Sandalen, in bequemen Loafers oder in auffälligen Sneakern. Der Schuh sollte auf jeden Fall zum Rest des Outfits passen und die Socke zum Schuh. So lassen sich beispielsweise Tennissocken besonders gut mit stylischen Turnschuhen kombinieren, während kniehohe Seidenstrümpfe sich bestens in flachen Loafers machen. Verspielte Söckchen mit Details aus Rüschen, Spitze oder Schleifen passen wunderbar zu Sandalen oder klassischen Mary-Janes im Sixties-Look.