Dieser Kultschuh punktet auch abseits des Rasens

Wer zeitloser über die Strasse schlendern möchte, tut dies am besten in Klassikern. Kultschuhe, die jenseits von Fast Fashion funktionieren. Ein Beispiel für ein solches Paar sind die Sambas von Adidas. 1950 wurden die als Fussballbekleidung für die WM in Brasilien entworfen und begeisterten danach hauptsächlich englische Sportfans. Inzwischen haben sich die Sneaker aber als beständiges In-Modell gemausert.