Auf keinen Fall perfekt sein

Statt sich nach Partynächten oder Lernsessions am nächsten Tag über einen frischen Look zu freuen, soll man allen den Schlafmangel also ansehen. Schliesslich will niemand Druck auf andere ausüben. Und jeder dazu animieren für seine Makel einzustehen. Kaia Gerber erklärt im Video deshalb auch, dass sie ihre genetisch bedingten Augenringe liebt und sie nicht üppig überschminken möchte. Sie seien cool und gäben ihr einen Kurt-Cobain-Vibe.



«Wir posten nicht nur Party- und Urlaubsfotos, wir konfrontieren uns mit Debatten über Body Image, und viele grosse Namen der Gen Z thematisieren mentale Gesundheit.», schreibt eine Z-Autorin in einem Artikel für die Welt. Wenn Party- und Urlaubsfotos, dann aber wahrscheinlich mit Augenringen und Sonnenbrand. Authentisch. Im besten Fall zumindest.