Im Jahr 2020 leben gemäss dem Portal Statista 503 000 Hunde als Haustier in der Schweiz. 12 Prozent aller Haushalte werden von Hunden bewohnt. Christy L. Hoffman, Professorin für Tierverhalten, Ökologie und Naturschutz am Canisius College in Buffalo, New York, hat sich diese Tierliebe zum Anlass genommen, um zu untersuchen, inwiefern Hunde und Katzen Auswirkungen auf die Schlafqualität ihrer besten Freund*innen haben.