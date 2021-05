Diese Kleidchen schüren unsere Feier-Lust

Wir haben brav Apéros via Zoom abgehalten, uns mit ganz viel Abstand und angeschnallten Masken draussen zugeprostet und in kleinst möglichen Konstellationen vielleicht mal zu Hause das Tanzbein geschwungen. Bars, Clubs und Konzerte fanden nicht statt, waren aus unserer Realität verbannt. Jetzt, pünktlich zum Sommer, erscheint ein gleissender Hoffnungsschimmer am Horizont: Wir können die To Dos «Impfung 1» und «Impfung 2» in unsere Kalender eintragen! Wenn nichts mehr schief läuft, kehrt bald die sogenannte Normalität wieder ein. Und wenn es soweit ist, wollen wir natürlich vorbereitet sein. Auch optisch. Ein Party-Dress aus dem negativ-behafteten 2020 recyceln? Eins aus der naiven Pre-Corona-Ära? Fühlt sich trotz unseres Bewusstseins gegen Fast Fashion und unnötigen Konsum irgendwie nicht dem Anlass entsprechend an. Wir wünschen uns einen Neustart. Befeuert von einer kleinen, bescheidenen Shoppingliste, die wieder gute Laune und am liebsten auch ein bisschen Glitzer in unseren Kleiderschrank zaubert.