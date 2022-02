Rache mit Stil

So ganz lässt die 32-Jährige die virtuelle Backpfeife von Ex Kanye aber nicht auf sich sitzen. An der New York Fashion Week stolziert Fox am Valentinstag selbstbewusst über den Runway. Und sendet mit ihrem sexy Cut-Out-Dress von LaQuan Smith eindeutige Signale, – an die Medien, an Ye. Ein Racheakt. Nur deutlich galanter, als man es von ihrem Ex gewohnt ist.