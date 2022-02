Fakten zum fatalen Fummeln

Im Englischen gibt es fürs öffentliche Rummachen einen Ausdruck: PDA. Das ist die Kurzform für «Public Display of Affection». Das ist nun per se nichts Neues. John Lennon und Yoko Ono luden die Welt buchstäblich dazu ein, ihre Flitterwochen zu beobachten, als sie 1969 in Amsterdam ein einwöchiges «Bed-in» für den Frieden inszenierten. Ein Denk-Anstoss. Eine von Bumble veröffentlichte Studie ergab, dass weltweit fast 70 Prozent der User*innen nach der Pandemie offener für PDA seien. Schliesslich haben alle die einsame Nase gestrichen voll von Isolation und Social Distancing. Wir kleben am Leben und somit an den Leibern anderer. Hände und Körperflüssigkeiten bei sich zu behalten: so 2020.