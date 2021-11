Lady Gaga, 35, hat einiges zu tun. Mit ihren Schauspiel-Kolleg*innen (Salma Hayek, 55, Al Pacino, 81, Adam Driver, 37) pilgert sie um die Welt, um den baldigen Kinostart von «House of Gucci» anzukündigen (Kinostart in der Schweiz am 2. Dezember). Mindestens genauso spannend wie die Geschichte der italienischen Familien-Dynastie, sind dabei ihre Auftritte auf und abseits der roten Teppiche. Manchmal trägt sie natürlich Gucci. Und letztens dieses Leoparden-Kleid. Gaga weiss natürlich, wie man Animalprints richtig in Szene setzt.