Oralsex-Nachhilfe von Adam Driver

Driver, bring uns in Fahrt!

Den Gipfel des Höhepunktes liefert Driver nun im Musical-Drama «Annette» ab. Die Handlung des Films ist schnell erzählt: Er, berühmter Stand-up-Comedian, verliebt sich in sie, berühmte Opernsängerin. Nach der Hochzeit und einem Baby (Spoiler alert: Das Baby ist eine singende Puppe), geht alles den Bach runter und spitzt sich schliesslich in einem epischen Ende zu, von dem man sich ab dem 20. August auf Amazon Prime selbst ein Bild machen kann. Nach dem Abspann bleibt vor allem eine Szene im Gedächtnis hängen. Für die orale Stimulation seiner Filmpartnerin Marion Cotillard lässt Driver sich etwas ganz spezielles einfallen (der Fakt, dass die Idee von Regisseur Leos Carax stammt, hat in unseren feuchten Träumen keinen Platz): Er singt während des Cunnilingus-Aktes. Vielleicht mag die Vorstellung, in eine Vulva zu singen, für den einen oder die andere von euch mehr belustigend als befriedigend klingen: Bitte nicht voreilig urteilen.