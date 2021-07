Und so praktizieren wir CAT

Nun zum wirklich wichtigen Teil. Wie funktionierts? Obwohl sich die Coital Alignment Technique kompliziert anhört, ist sie easy zu praktizieren. Im Prinzip handelt es sich dabei tatsächlich um eine Premiumversion der Missionarsstellung. Die Frau liegt auf dem Rücken, während der Mann von oben in sie eindringt. Nun zum neuen, aufregenden Teil: Ist das geschehen, schliesst die Frau ihre Beine. Jetzt liegt es am Mann, so weit nach oben zu rutschen, dass sich die Beckenknochen beider berühren. Mit leichten Kreis- und Hoch- und Runter-Bewegungen wird die Frau in dieser Position nicht nur vaginal, sondern auch klitoral stimuliert.