Sie werden auf einsame Inseln gesperrt (eigentlich in den meisten Shows, aber aktuell in «Love Island»). Oder einzeln in kleine Zellen, in denen sie sich während des Dates nur hören können – keinesfalls sehen («Love is Blind»). Es werden Geldstrafen verhängt, wenn sie völlig wahl- und «bedeutungslos» miteinander rummachen, Sex haben («Too Hot to Handle»).