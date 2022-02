Die gute alte Kettenreaktion

Es ist immer dasselbe: Eine*r fängt an, die anderen ziehen nach. So schlingt sich die Kette nicht nur um ganze Torsi, Schultern und Hälse, sondern baumelt auch von neugierigen Ohren. Von Lauschern, die wissen wollen, was als Nächstes kommt in der Mode. Ja, in der Welt. Um sicherzugehen, in der Zukunft zu leben, ist es ratsam, Rapper Kanye West zu daten. Eben das tut gerade Schauspielerin Julia Fox. Im Zuge dieses Spektakels besuchte sie mit ihrem Neu-Lover während der Couture-Woche in Paris die Show des Brands Schiaparelli. Und trug dabei einen Full Look des Hauses – inklusive riesiger Ketten-Ohrringe. Go big or go home. Das wissen hier alle Beteiligten.