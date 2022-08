Carries Kleid aus «Sex and the City» ist zurück

Ein Hoch auf das LBD

Gut, streng genommen handelt es sich bei Carries Modell nicht um ein rabenschwarzes, sondern um ein kohlefarbenes Modell, das sie in der fünften Episode von Staffel 2 ganz ladylike mit Riemchensandalen, Pilotenbrille und einer Gucci-Tasche kombinierte. Trotzdem steht der für die Kolumnistin eher untypisch schlichte Look ihren sonst so spektakulären Outfits in nichts nach. Was das Kleine Schwarze so spannend macht: Der minimale und figurbetonte Schnitt, der sowohl Carries als auch unsere Kurven perfekt in Szene setzt. Warum wir auch von uns schreiben? Weil das britische Fashionlabel AYM Studio das legendäre Minikleid nun nachgeschneidert hat.